Addio Gianluca: una folla a Varallo per il funerale

Addio Gianluca: oggi pomeriggio tantissima gente al funerale dello studenti morto a Pasqua a soli 17 anni.

Addio Gianluca: il saluto degli amici

Tantissimi amici, compagni di scuola, ragazzi del Grim, parenti e conoscenti della famiglia. Oggi la Collegiata di Varallo non è riuscita a contenere tutta la gente che ha voluto essere lì per dire addio a Gianluca Camaschella, lo studente di 17 anni morto in un tragico incidente di moto la sera di Pasqua. A celebrare il prevosto di Varallo, don Roberto Collarini, con altri cinque sacerdoti che avevano avuto modo di conoscere Gianluca come parrocchiano o come studente. “Inutile cercare risposte e ragioni – ha detto don Collarini -: oggi dobbiamo affidarci al cuore e ai ricordi”.

Labari listati a lutto

Presenti alla cerimonia anche i labari del Grim e dell’istituto alberghiero, listati a lutto. E sono stati anche gli accompagnatori del Grim, nella loro divisa rossa, a portare il feretro dentro e fuori dalla chiesa. All’uscita, un lancio di palloncini bianchi a forma di cuore, prima dell’ultimo viaggio verso il cimitero di Varallo, dove c’è la tomba di famiglia.

