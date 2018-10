Addio monsignor Moretti: fu parroco a Lovario e Ferruta. Era da poco tornato a Lovario, dov’era stato parroco settant’anni prima, a metà agosto in occasione della ricorrenza di San Bartolomeo.

Monsignor Giovanni Battista Moretti è morto pochi giorni fa nella casa di riposo di Meina; avrebbe compiuto 95 anni a novembre.

Nato a Meina il 20 novembre 1923, venne ordinato prete a Novara da monsignor Leone Ossola il 28 giugno 1947. Fu la parrocchia di Lovario e Ferruta ad accogliere la sua prima esperienza di guida pastorale: nelle due frazioni rimase per nove anni, sino al 1956, quando intraprese la via diplomatica a Roma. La sua consacrazione episcopale avvenne a Meina nel 1971. Nella sua esperienza da nunzio e delegato apostolico, monsignor Moretti ha prestato servizio in diversi Paesi tra cui Egitto e nel sud est asiatico fra Thailandia, Laos e Singapore, sino all’ultimo incarico in Belgio e Lussemburgo per rientrare nella diocesi di Novara alla fine degli anni Novanta e stabilirsi definitivamente a Meina. Il sacerdote ha iniziato ad avere problemi di salute in estate, che nelle scorse settimane hanno reso necessario il ricovero all’ospedale di Borgomanero; tornato alla casa di riposo, il decesso è avvenuto nelle prime ore di martedì.