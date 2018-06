Alberto Barberis Canonico è cavaliere del lavoro

Alberto Barberis Canonico è tra i nuovi cavalieri del lavoro. L’imprenditore guida la Vitale Barberis Canonico di Pratrivero, una delle aziende tessili più antiche del mondo.

Alberto Barberis Canonico nominato cavaliere: l’applauso di Trivero

Tra i 25 nuovi cavalieri del lavoro nominati in questa tornata c’è anche un nome di Trivero. Si tratta di Alberto Barberis Canonico, 79 anni, amministratore del lanificio Vitale Barberis Canonico con sede a Pratrivero e uno stabilimento anche a Pray. Si tratta di una delle aziende tessili in assoluto più antica del mondo: basti pensare che le origini dell’attività risalgono addirittura al 1663, anche se l’attuale società è del 1936. La VBC è tra i leader mondiali della lavorazione di fibre pregiate: produce circa 7 milioni di metri di tessuto all’anno, occupa circa quattrocento persone e ha clienti prestigiosi in ogni continente. Ed è particolarmente attenta all’ambiente e alle nuove tecnologie. Adesso di fatto l’azienda è guidata dai figli di Alberto e di suo fratello Luciano: Alessandro, Francesco e Lucia.