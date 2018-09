Alpe di Mera: primi investimenti per la nuova stagione. In estate si è proceduto alla revisione generale della seggiovia Scopello-Mera, poi si è iniziato a fare manutenzione ordinaria sui beni di Alpe di Mera.

Ma sono stati fatti anche i primi investimenti con l’acquisto di cannoni per la neve artificiale, oltre a mezzi battipista per lavorare al meglio il manto nevoso, senza dimenticare altre attrezzature. Insomma si sta lavorando dalla base, per la prima stagione invernale sotto la nuova gestione forse gli sciatori non vedranno grosse novità ma in realtà molto si sta già facendo.