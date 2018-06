Alpini Romagnano festeggiano i 50 anni. Lo scorso fine settimana le penne nere hanno celebrato l’anniversario di fondazione.

«È stata sicuramente una delle feste più belle – osserva il portavoce del gruppo Daniele Zambano – sia per i numeri dei partecipanti che per gli eventi. In particolare ci ha fatto grande piacere la presenza di sei vessilli sezionali, provenienti da diverse zone». Durante le cene si sono seduti ai tavoli, nel corso delle varie serate, parecchie centinaia di persone.

Lancio parà

Uno degli eventi in programma, il lancio dei paracadutisti, ha dovuto essere annullato per ragioni organizzative, ma molti ospiti sono rimasti comunque con il naso all’insù ad ammirare il passaggio dell’aeroplano. Il gruppo è nato nel 1968, per volontà di un piccolo gruppo di persone e in particolare del maggiore Mosè Mira d’Ercole, che diventò poi uno storico capogruppo, in carica dal 1968 al 1991. Oggi la sede del gruppo è intitolata a lui. Lo seguirono alla guida del gruppo Giuseppe Morandi, Renzo Donetti e Fernando Vendramini, tutt’ora in carica. Oggi il gruppo conta 156 persone fra alpini, aggregati e patronesse.