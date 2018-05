Alpini Serravalle all’adunata con il decano Albino: 96 anni.

Alpini Serravalle oggi a Trento con il decano

Oggi il gruppo è a Trento per prendere parte all’appuntamento che raduna le sezioni italiane. Rispetto alle precedenti edizioni quest’anno per il sodalizio serravallese c’è stata una novità. «Il nostro caro amico Albino Arienta ha raggiunto con i familiari Trento e poi è stato portato dagli organizzatori all’inizio del corteo tra gli altri italiani reduci di guerra – fa sapere il gruppo -. E’ sicuramente un momento importante per lui ma anche per tutti noi».

Emozioni per gli alpini

Le emozioni saranno dunque il filo conduttore della manifestazione. «Sapere che un pezzetto di Serravalle sarà accanto ad altri tasselli di diverse regioni non può che inorgoglirci- sottolineano le penne nere -. Quasi sicuramente si potrà vedere Albino ripreso dalla emittenti televisive a diffusione nazionale».