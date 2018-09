Amazon apre un nuovo centro in Piemonte

Amazon apre un centro investe ancora in Piemonte.

Nuovo deposito di smistamento di Amazon in Piemonte. 150 posti di lavoro e consegne più veloci in varie zone piemontesi. Amazon ha annunciato che il nuovo deposito di smistamento a Brandizzo, comune della Città Metropolitana di Torino, è totalmente operativo. La nuova struttura consentirà ad Amazon di incrementare la capacità e la flessibilità della sua logistica nel Nord Ovest del Paese, garantendo consegne più veloci ai clienti delle province di Torino, Cuneo, Alessandria, Asti, Vercelli e Biella. E un servizio

migliore per le aziende che vendono tramite Amazon e che beneficiano della sua rete di distribuzione.

Il nuovo deposito di smistamento, che ha una superficie di oltre 11.000 m2, creerà nei prossimi anni circa 150 posti di lavoro a tempo indeterminato, tra operatori di magazzino e autisti. Consentendo quindi ai corrieri locali e regionali di consegnare gli ordini dei clienti più velocemente.