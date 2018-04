Andrea Veronese applausi a “Striscia”. Un pizzico di Grignasco è approdato al telegiornale satirico che viene trasmesso ogni sera su Canale 5.

Nei giorni scorsi infatti il cantante e showman grignaschese ha partecipato tra le fila del pubblico alla messa in onda del programma. «E’ stato bello vedere il “dietro le quinte” – commenta -. C’è un grande lavoro dietro a quanto vediamo solitamente in tv. Persone con incarichi diversi che lavorano con impegno e dedizione per fare in modo che noi poi da casa possiamo seguire al meglio i diversi servizi».

Stretta di mano a Ficarra e Picone

E oltre a seguire di persona il telegiornale satirico, Veronese ha anche avuto la possibilità di stringere la mano a Ficarra e Picone, attuali conduttori del programma diretto da Antonio Ricci e comici noti a livello nazionale. «Sono disponibili con tutti per una foto. Aggiungerei inoltre che sono professionisti capaci con il sorriso di toccare argomenti molto delicati – prosegue il grignaschese -, cosa che anche io ho provato e provo a fare ogni giorno».