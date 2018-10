Archeologo pagato 1000 euro al mese. E’ l’indagine di mercato per un posto al Museo civico di Tortona.

L’indagine di mercato per un bando di “conservatore archeologo” per il museo civico di Tortona ha sollevato polemiche tra gli addetti ai lavori. Si richiede un curatore archeologo munito di dottorato di ricerca e scuola di specializzazione con esperienza pregressa. Il compito sarà quello di riorganizzare il museo e il candidato avrà anche un incarico di responsabilità. A destare qualche perplessità è l’offerta: 5000 euro lordi e onnicomprensivi di spese per nove mesi di lavoro. Per l’associazione nazionale archeologi è una vera beffa e uno schiaffo alla cultura.