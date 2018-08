Asinella incinta salvata dai vigili del fuoco di Varallo

Asinella incinta salvata dai vigili del fuoco: era caduta in un burrone nella zona di Rima San Guseppe, ma gli operatori l’hanno raggiunta e portata al sicuro.

Asinella incinta a Rima San Giuseppe: operazioni di soccorso

L’animale era finito in uno stretto burrone in un alpeggio sopra Rima San Giuseppe. Si trattava di una femmina di asino, per di più incinta. Era il pomeriggio di domenica. L’allarme è stato dato dallo stesso allevatore, che da solo non aveva modo di andare a recuperare l’animale. Così si sono mossi sia i vigili de fuoco di Varallo, sia un elicottero da Torino, sempre dei vigili del fuoco. Poi però le condizioni meteorologiche sono peggiorate, e per l’elicottero sarebbe stato troppo rischioso avviare un intervento di questo genere: per cui sul campo sono rimasti solo gli operatori di Varallo. Che hanno raggiunto l’asinella dopo una lunga camminata e dopo essere scesi a loro volta nel burrone. E quindi l’hanno portata fuori quando era ormai tarda sera, pressoché indenne: solo un bello spavento. Ad accertarsi delle sue condizioni di salute è stato un veterinario. Non è certo la prima volta che i vigili del fuoco si dimostrano preziosi per salvare anche animali da allevamento in alta montagna.

Foto d’archivio