Auguri mamma! Simpatica Hit Parade dei messaggi pubblicati sul nostro giornale

Auguri mamma: la Hit Parade dei messaggi pubblicati sul nostro giornale selezionate da alcune nostre amiche. Un modo simpatico per farvi anche i nostri più calorosi auguri in questo giorno di festa.

Auguri mamma! La Top Ten dei messaggi dei nostri bambini

Carissime mamme, in occasione della vostra Festa vogliamo farvi gli auguri con le parole dei bambini. Un gruppetto di nostre amiche mamme ha passato in rassegna i circa tremila messaggi che sono stati pubblicati su Notizia Oggi giovedì (un’edizione che è andata alla grande, ringraziamo ancora le scuole per la loro collaborazione). Sono così state selezionate e messe in classifica le dieci frasi che a loro giudizio erano più insolite, affettuose, simpatiche, fantasiose, ingenue, a volte involontariamente comiche. E così abbiamo creato questa Top Ten. Ovviamente senza nulla togliere a tutti gli altri messaggi, ognuno dei quali è comunque una bellissima goccia di amore verso le nostre mamme. E anche da parte nostra… tanti auguri, mamma!

Ecco la nostra Hit Parade dei messaggi arrivati a Notizia Oggi

1 – Cara mamma, non so quanto ti voglio bene. Sai contare le stelle? Io ti voglio più bene. Scrivi il numero più grande che conosci, scrivilo e saprai quanto te ne voglio. (Mattia, Gattinara)

2 – Mamma prometto di non rubare più cioccolatini perché ieri ne ho rubati cinque, prometto che non accarezzerò più il gatto al contrario, ti voglio bene. (Giorgia, Quarona)

3 – La mia mamma Vera è tanto brava a fare le gare in bici. La mia mamma vince le gare con la bici ma è anche brava a cadere e bollarsi tutta (Lorenzo, Brusnengo)

4 – Mamma, per me sei speciale e sei dolce come il miele, mi proteggi come un orso. Sei la mamma che tutti sognerebbero di avere, bacioni. (Aurora, Soprana)

5 – Grazie mamma che mi insegni ogni giorno qualcosa di interessante, facendomi capire qual è il vero mondo e come vivere in armonia senza violenza. (Valadaris, Pray)

6 – Cara mamma, ti ringrazio per quando mi aiuti a fare i compiti e fai la pizza, la focaccia, le lasagne e le melanzane ripiene. Tutto quello che fai è buono. (Dante, Serravalle)

7 – Bella festa mamma! Brava mamma, che cucini quello che hai imparato dalla nonna. (Giosuè, Gattinara)

8 – Cara mamma, ti voglio tanto bene perché anche se ti faccio arrabbiare sei sempre molto brava a fare torte, pizze e carbonara. Sei molto gentile. (Michelle, Soprana)

9 – Mamma, ti voglio tanto bene. Sei la più bella tra i gioielli. Ti regalerei la luna, sei fossi più grande. Sei molto simpatica. (Elena, Crevacuore)

10 – Cara mamma, tu lo sai che impazzire mi fai, per me sei come la maionese sopra una cotoletta alla milanese. Ti voglio bene mamma, buona festa! (Simone, Trivero)

… e altre segnalate dalla nostra giuria

Cara mamma, sembri una strega ma dolce come una ciliegia, sei pronta a tutto, sei la migliore al mondo e fai il possibile per me. Che la forza sia con te. (Giosuè, Varallo)

Cara mamma, sei molto brava, hai un cuore grandissimo e mi insegni molte cose. Quando hai un esame cerchiamo di non disturbarti. Ti voglio tantissimo bene! (Lucia, Grignasco)

Grazie mamma, perché mi porti sempre in nave, sulla Costa Diadema. Ti voglio bene. Un bacio. (Pietro, Romagnano)

Mamma, sei bella! Mi piace quando ti metti il trucco e mi fai la pasta e la salsiccia. (Nicolò, Grignasco)

Cara mamma sei talmente tanto generosa che mi dai molte cose senza che te le chiedo e hai anche tanto coraggio per difendermi dai pericoli. (Nicholas, Coggiola)

Mamma, ti voglio bene. Scusa se ogni tanto ti faccio arrabbiare, è tutto così bello con gli occhiali nuovi. Auguri mamma! (Daniel, Rovasenda)

Mamma magichetta profumi come una pizzetta, voli come un drone e prepari bisteccone. (Pietro, Varallo)