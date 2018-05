Bandiere Croce rossa esposte fuori dai municipi: numerosi i centri che hanno aderito alla proposta dell’organizzazione.

Bandiere Croce rossa sventolano sui municipi della zona

Quasi tutti i paesi della zona hanno aderito all’invito della Croce rossa di esporre in questo giorni la bandiera bianca con la stella rossa sui rispettivi palazzi municipali. Un segno che testimonia l’attaccamento del territorio verso i volontari del soccorso sanitario. « Il presidente Pier Franco Zaffalon e i volontari del Comitato della Croce rossa di Borgosesia – si legge in una nota – ringraziano i sindaci, il commissario e i presidenti dell’Unione montana Valsesia e Valsessera per aver aderito a esporre la bandiera Cri sui palazzi municipali. Con questo atto hanno reso onore e ringraziamento ai 17 milioni di volontari, in tutto il mondo, e ai 150mila volontari italiani che, a titolo completamente gratuito, svolgono la loro missione e rispettano i sette principi fondamentali della Croce rossa: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità e universalità».