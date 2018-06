Bomba a mano trovata poco fuori Varallo

Bomba a mano trovata lungo il greto del torrente Mastallone: è stata fatta esplodere dagli atificieri.

Bomba a mano trovata in località Piane Belle

Un residuato bellico trovato qualche giorno fa in località Piane Belle, lungo il torrente Mastallone. A scoprire l’ordigno, una vecchia bomba a mano della Breda, è stato un uomo che vive in zona e che stava spostando vecchie assi e rifiuti rimasti per chissà quanti anni lungo il greto del torrente. L’uomo ha segnalato il ritrovamento ai carabinieri, che hanno attivato la procedura prevista in questi casi. Prima di tutto, mettere in sicurezza tutta la zona, poi chiamare gli artificieri. Che sono arrivati martedì: due esperti Guastatori della brigata alpina Taurnense, che hanno fatto esplodere la bomba in tutta sicurezza.

Foto d’archivio.