Borgosesia insegna carabinieri cancellata dopo anni

Borgosesia insegna carabinieri, cancellata la scritta dalla facciata della casa ristrutturata per metà in via Vittorio Veneto. E’ la palazzina che per anni ha ospitato la caserma

Cancellata la scritta “inieri” dalla facciata della casa, ristrutturata per metà, in via Vittorio Veneto. E’ la palazzina che per anni ha ospitato la caserma dei carabinieri (prima del trasferimento nella sede attuale in via Mombarone). Dalla sua chiusura, per lungo tempo era rimasta la scritta “carabinieri” che la identificava. Quando metà edificio è stato rimesso a nuovo e trasformato in alloggi, la scritta è stata cancellata solo sino al centro della facciata, restando sull’altro lato con le ultime lettere. Appunto “inieri”, che, su sollecitazione del Comune, per motivi estetici è stato definitivamente eliminata.