Borgosesia Primo Maggio dedicato alla sicurezza sul lavoro: appuntamento in piazza Martiri alle 10.

Borgosesia Primo Maggio con Elena Ferro della Cgil

Sarà “Sicurezza: il cuore del lavoro” lo slogan per le manifestazioni del Primo maggio organizzate in tutto il territorio nazionale dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil. Anche a Borgosesia sarà proposto stamane il corteo per la Festa dei lavoratori. Il ritrovo delle delegazioni sarà alle 10 ai giardini di piazza Martiri, da dove si muoverà il corteo che percorrerà piazza Parrocchiale, via Cairoli, piazza Garibaldi, via Sottile, via Giordano, via Ferrari, piazza Mazzini, via XX Settembre, viale Duca d’Aosta, via Sesone per tornare in piazza Martiri dove ci sarà il comizio conclusivo. Parlerà a nome di Cgil, Cisl e Uil, la segretaria confederale della Cgil regionale Elena Ferro.

Anche a Romagnano

In provincia di Vercelli, la manifestazione si svolgerà anche nel capoluogo con il corteo e il comizio di Lorenzo Cestari, segretario confederale della Uil Piemonte. Nel Novarese la Festa del lavoro 2018 avrà momenti celebrativi anche a Romagnano, con l’omaggio floreale al monumento dei Cdi piazza 16 marzo e alla lapide di Giuseppe Giustina, e Carpignano.