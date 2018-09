Borgosesia riapre oggi il punto nascite. I sindaci: saremo lì a verificare

Borgosesia riapre il punto nascite: i sindaci valsesiani annunciano la loro presenza sul posto per rilevare eventuali criticità.

Borgosesia riapre oggi il punto nascite

Riprende oggi l’attività del punto nascite all’ospedale di Borgosesia. La riapertura è stata preannunciata dall’Asl. Nell’occasione, i sindaci valsesiani «che hanno portato avanti nelle scorse settimane la protesta e il presidio contro la chiusura raggiungendo l’obiettivo della riattivazione del servizio con professionisti qualificati a tutela della salute dei propri cittadini, alle 10 di lunedì 3 settembre saranno presenti in ospedale per una visita al reparto in questione». Lo annunciano Eraldo Botta (Varallo), Roberto Veggi (Alagna), Andrea Gilardi (Scopello), Paolo Tiramani (Borgosesia), Massimo Basso (Serravalle), Roberto Beatrice (Grignasco), Daniele Baglione (Gattinara), Pierluigi Prino (Valduggia e Unione montana).

Eventuali criticità

Nell’occasione, gli amministratori «saranno disponibili per ascoltare e verificare ulteriori situazioni di criticità, dichiarando sin da ora analogo impegno per garantire una puntuale ed efficace erogazione dei servizi sanitari. I rappresentanti del territorio valsesiano auspicano fattiva collaborazione tra medici esterni e personale sanitario ospedaliero». Insomma, la guardia resta alta.