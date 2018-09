Borgosesia stazione ripulita da un cittadino

Borgosesia stazione rimessa in ordine da un cittadino: il plauso del sindaco Paolo Tiramani.

Si è messo al lavoro per rimettere in sesto l’area intorno alla stazione di Bettole. «Un bell’esempio di senso civico che va a favore di tutta la collettività»: il sindaco Paolo Tiramani rimarca il gesto di un borgosesiano che si è impegnato per ripulire uno spazio pubblico sommerso dalla vegetazione. E’ l’area circostante la stazione ferroviaria di Bettole, da anni chiusa e in disuso. E da anni appunto priva di una minima manutenzione che ne assicurasse pulizia e decoro. Ci ha dunque pensato un residente della frazione, Matteo Rolando, a ripulire l’intera area da rami e sterpaglie.

Il ringraziamento del Comune

Un gesto che non è passato inosservato in municipio: «Da parte dell’amministrazione comunale esprimiamo un sentito ringraziamento a Matteo Rolando – dice il primo cittadino -, che si è prodigato con mezzi propri e tanta buona volontà, nella pulizia di uno spazio pubblico, senza ricevere nulla in cambio, mosso solamente da un esemplare senso civico e dal grande amore verso la propria città».

L’augurio dell’amministrazione è che l’esempio sia seguito da altri cittadini: «Questo importante gesto – conclude Tiramani – dovrebbe servire da modello per tanti, in quanto rappresenta una significativa sinergia nei rapporti tra Comune e cittadini, al fine di garantire benessere, ordine e pulizia della nostra città».