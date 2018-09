Borgosesia telecamera legge la targa e scopre se non sei assicurato. Nei prossimi mesi sarà invece potenziato il “parco” telecamere con altri quattro dispositivi dal software potenziato.

Borgosesia telecamera legge la targa e scopre se non sei assicurato

La telecamera che svela le irregolarità di assicurazioni e revisioni è mobile, e viene installata sulle auto di servizio della municipale. Nelle prime settimane di utilizzo ha già scovato in tempo reale diversi automobilisti che non erano in regola, che sono così stati fermati e sanzionati. «Un utile strumento di controllo – conferma il comandante della polizia municipale Siro Erbetta -: questo apparecchio permette non solo di visionare le immagini in caso di auto sospette e furti, ma ha un sistema di lettura delle targhe che consente agli agenti di verificare immediatamente se il veicolo è in regola con l’assicurazione e la revisione confrontando la targa con il database del Pra e delle assicurazioni. Collegandosi alla banca dati, permette anche di conoscere in tempo reale se il veicolo sia rubato».