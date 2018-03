Bowling Castelletto chiude: un’epoca che finisce

Bowling Castelletto chiude: l’annuncio dato domenica. Assieme al multisala, il locale è punto di riferimento anche per molti giovani della Valsesia che vogliono trascorrere il tempo libero nella zona del Lago Mggiore.

Bowling Castelletto addio: un locale che ha fatto la storia

Il Bowling di Castelletto Ticino chiuderà i battenti. Non si sa ancora quando, ma l’annuncio ufficiale è stato dato in sala domenica. Il locale era attivo da 26 anni: assieme al cinema multisala, è la meta più nota anche per tanti valsesiani che frequentano la zona del Lago Maggiore nel loro tempo libero. E’ un’epoca che si conclude, una serranda che resterà abbassata sui ricordi di moltissimi adolescenti ed ex adolescenti. Pare che al suo posto verrà aperto uno store di abbigliamento. Ulteriori particolari su novaraoggi.it.