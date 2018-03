Cacche Borgosesia: molte segnalazioni per strade sporche

Cacche Borgosesia: dopo la segnalazione su via Marconi, altri cittadini si aggiungono e indicano casi di maleducazione di padroni di cani.

Cacche Borgosesia: troppi maleducati con i cani

L’altro giorno notiziaoggi.it aveva raccolto la segnalazione di una residente di Borgosesia che si lamentava per i troppi “ricordi” lasciati dai cani in via Marconi, non raccolti dai padroni. Un caso che su Facebook ha trovato parecchi consensi, così che ognuno aggiunge un tassello al quadro. “Ne ho mancata una per un pelo andando alla stazione a piedi”. “In una passeggiata con i bambini della scuola infanzia abbiamo tenuto per strada una lezione pratica di maleducazione cittadina”. “Anche al viale rimembranze fino poco tempo fa io ho il cane ma sinceramente raccolgo ogni volta è indecente”. E via di questo passo.

I sacchetti ci sono

E dire che appunto, come fa notare qualcuno, il Comune ha messo in giro numerosi distributori di sacchetti con i quali si possono rapidamente raccogliere i bisogni di Fido.