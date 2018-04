Campionato nazionale pesca lungo il Sesia

Campionato nazionale pesca si terrà a Borgosesia la semifinale di pesca sportiva di tipo “spinning”.

Campionato nazionale pesca a Borgosesia

La semifinale di un campionato italiano di pesca avrà luogo a Borgosesia. Ad annunciarlo è Marco Viazzo, presidente provinciale della Federazione pescatori e subacquei. «Si tratta nello specifico del campionato italiano Spinning, una particolare disciplina di pesca sportiva – spiega Viazzo – A Borgosesia verrà proposta la semifinale italiana». La manifestazione è fissata per domenica 6 maggio lungo il Sesia.

Concorrenti da tutta Italia

All’evento non parteciperanno solamente pescatori locali, ma è previsto l’arrivo di concorrenti provenienti da diverse regioni d’Italia. «Saranno almeno un centinaio le persone che parteciperanno all’evento – anticipa il referente di Fipsas -. Gli iscritti verranno suddivisi in dieci settori da dieci concorrenti ciascuno. Il tempo di gara a disposizione sarà di 3 ore». I pescatori si dislocheranno su una fascia particolarmente ampia del fume Sesia. «Il campo di gara andrà dalla diga di Doccio al ponte di Borgosesia vicino all’ospedale – prosegue Viazzo -. L’organizzazione dell’evento sarà a cura della Fipsas in collaborazione con l’agonistica Valsesia di Borgosesia».

In vista anche il regionale

Borgosesia farà inoltre da cornice ad un altro incontro dedicato agli appassionati della pratica sportiva. «La manifestazione del 6 maggio sarà sicuramente molto importante. Siamo felici di poter organizzarla a Borgosesia – conclude il responsabile dell’associazione -. Così come un altro appuntamento che è già stato fissato nel calendario agonistico. Sarà il campionato regionale Spinning in programma per il 20 maggio».

Sono numerosi gli appassionati di pesca che la praticano in Valsesia.