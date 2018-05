Un filmato postato ieri su Facebook supera le 22mila visualizzazioni in meno di un giorno e diventa simbolo del meteo impazzito. Ieri alla Margherita minima a -18,5

Carcoforo neve a maggio: video diventa virale e supera le 22mila visualizzazioni in un giorno.

Un video di una quindicina di secondo dove si vede uno scorcio di Carcoforo mentre cade la neve. Nulla di strano, non fosse che è stato postato ieri, a metà maggio. Un filmato caricato sulla pagina di Facebook”Destinazione Carcoforo” che in meno di un giorno ha già superato le 22mila visualizzazioni. Certo, non sono più nevicate tali da portare anche il paese all’isolamento, ma intanto nevica. Come ha peraltro nevicato sul Monte Barone, maggiore cima della Valsessera, imbiancata da domenica. Ecco il video di “Destinazione Carcoforo”:

Del resto, è stato visto da tutta Italia, o quasi. Per dire, uno dei commenti postati sotto di esso è questo: «Questo paesello deve essere stupendo . Prima o poi verrò io abito in Abruzzo». E in effetti Carcoforo è un piccolo gioiello che merita una visita in ogni stagione.

Alla Margherita ieri minima a -18,5

Che le temperature siano scese, è cosa nota. Alla Capanna Margherita ieri la minima è stata di 18,5 gradi sottozero. Ma a parte questo caso limite, ovunque si sono rivisti in giro giubbotti e maglie pesanti. Oggi dalla tarda mattinata dovrebbe ricomparire un po’ di sole, che porterà il termometro più in alto. E ancora migliori sono le previsioni per domani. In ogni caso, nuvole e rovesci caratterizzeranno ancora tutta la settimana.