Casa suore: riparte il cantiere a Quarona

Casa suore, possono riprendere i lavori a Doccio. Riguarderanno l’ala che ospiterà gli appartamenti di “residenza protetta” per anziani e persone in stato di disagio sociale

Casa suore a Doccio

Possono riprendere i lavori all’ex casa delle suore di Doccio. Almeno per quanto riguarda l’ala che ospiterà gli appartamenti di “residenza protetta” per anziani e persone in stato di disagio sociale. Dopo cinque anni di blocco è stato possibile assegnare un nuovo appalto. Se tutto procederà come da programma, gli alloggi saranno pronti nei primi mesi del 2019. I lavori di ristrutturazione dell’edificio si erano fermati a causa del fallimento dell’impresa edile che si era aggiudicata il primo appalto, quando era stato realizzato circa l’80% dell’opera. Da allora, l’iter ha dovuto ripartire quasi da zero per un nuovo bando che comprendesse solo la parte di lavori residua e consentisse di utilizzare il contributo che il Comune di Quarona aveva ricevuto (attraverso il progetto “Lavori di edilizia residenziale pubblica – Programma casa – 10.000 alloggi”) dalla Regione Piemonte. I lavori (l’importo è di poco superiore agli ottantamila euro) potranno iniziare nelle prossime settimane, sperando di chiudere tutto per i primi mesi del prossimo anno. L’altra sezione dell’ex casa delle suore è destinata a ospitare il centro diurno. Il progetto è tuttavia fermo, nonostante alcuni interventi siano già stati effettuati. Per procedere sarà necessario trovare nuovi finanziamenti.