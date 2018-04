Case di riposo: unica lista d’attesa per Valsesia e Vercelli.

Case di riposo: una lista d’attesa

Il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, con la consigliera con delega alla sanità, Lucia Cheso, punta il dito sui tempi di attesa “biblici” per chi, non autosufficiente, attende di entrare a costi ridotti nelle case di riposo.Ma oltre ai tempi lunghi Tiramani e Cheso sottolineano come la situazione si sia complicata dalla recente unificazione delle liste per accedere alle Rsa per tutta l’Asl di Vercelli. «E’ una problematica – dice Tiramani – che grava sulla gestione dei pazienti anziani non autosufficienti alla dimissione dall’ospedale di Borgosesia. Se prima l’accesso, sia degli urgenti che di quelli differibili, veniva gestito direttamente nel rispetto della vicinanza territoriale e garantito rispettandone i tempi, oggi, in ragione della lista unica, i pazienti valsesiani concorrono per l’assegnazione dei ricoveri in Rsa con quelli vercellesi, con l’oggettiva possibilità, per entrambi, di essere dislocati lontano dal proprio luogo di residenza».

Disagi per le famiglie

Un disagio quest’ultimo che ovviamente riguarda tutte le famiglie della provincia. «Con così pochi posti disponibili – prosegue il sindaco – le convenzioni si fanno solo per i primi due, tre mesi dell’anno. Precedentemente i tempi di attesa per una convenzione erano di circa 6 mesi; adesso si è passati ad un anno e mezzo, come minimo».

Foto d’archivio