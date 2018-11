Cellio con Breia aiuta le famiglie: 500 euro per ogni neonato

Cellio con Breia fornisce un contributo economico ai neo-genitori in paese.

Cellio con Breia dà un bonus ai neonati

Un contributo di 500 euro per ogni bambino che nasce in paese, da genitori residenti: lo eroga il Comune di Cellio con Breia. Il sostegno, già attivo precedentemente nel Comune di Breia, è entrato ora in vigore anche nel nuovo Comune che si è costituito dalla fusione dei paesi Cellio e Breia.

Nuovi arrivi

E per l’anno in corso (dal 10 giugno, giorno dell’insediamento dell’amministrazione comunale) sono già quattro le famiglie ad avere ricevuto il contributo: «E’ un’iniziativa che era stata pensata in passato a Breia e che ho voluto confermare – evidenzia il sindaco Daniele Todaro -. Si tratta di un aiuto per il nucleo familiare, indipendentemente dal reddito, e insieme un incentivo contro lo spopolamento del paese. Abbiamo deciso di premiare quei genitori che decidono di fare nascere e crescere il loro figlio a Cellio con Breia, sperando possa essere un ulteriore motivo per i giovani a non lasciare il paese».

Prodotti per neonati

Il bonus elargito dall’amministrazione comunale ai neo genitori è destinato a coprire le spese per prodotti dedicati alla cura del bambino: «Il contributo ha solo questa finalità e non può essere utilizzato per altre spese – spiega il primo cittadino -, per questo viene elargito solo dopo aver ricevuto documentazione e scontrini che accertino le spese sostenute per l’acquisto di prodotti per il neonato».

Iniziative analoghe sono state adottate in diversi paesi, come Gattinara.