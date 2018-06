Cena con delitto sabato a Doccio

Cena con delitto nella sede del gruppo alpini di Doccio. Ritrovo sabato alle 20. Il menù è di quelli squisiti

Cena con delitto in frazione

Una “Cena con delitto” per raccogliere fondi per la ristrutturazione dell’oratorio della frazione. E’ l’iniziativa organizzata a fine mese a Doccio dalle varie associazioni del paese. L’appuntamento sarà sabato 30 giugno. La “Cena con delitto” sarà ospitata nella sede del gruppo alpini di Doccio, con ritrovo alle 20. Il menù prevede antipasto, primo e secondo con contorno, formaggio, dolce, bevande e caffè; il costo è di 25 euro, 10 per i bambini sotto i quindici anni e gratis per i minori di dieci anni. Info al numero 347.4186.744. Il ricavato della cena sarà utilizzato per la sistemazione dell’oratorio parrocchiale, una finalità a cui tutte le associazioni della frazione stanno dedicando le loro iniziative.

foto di gruppo in occasione di precedente cena organizzata dalle associazioni a Doccio