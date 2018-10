Centro diurno per giovani diversamente abili a Gozzano | Le immagini

Centro diurno per giovani disabili aperto a Gozzano.

Centro diurno disabili, il via

A quasi due anni dall’apertura del cantiere (datata gennaio 2017) e in tempi di lavoro pienamente rispettati, il Centro diurno per giovani disabili “L’Aurora” apre le sue porte a Gozzano in via per Auzate, 1. Il Centro, risultato d’azione di un progetto vincitore degli Emblematici Maggiori di Fondazione Cariplo nel 2015 e gestito da Anffas Onlus Borgomanero, nasce per creare uno “spazio di vita possibile” per i giovani disabili e per le loro famiglie, proponendo un modello d’interdipendenza positiva indirizzato, in modo specifico, ad adolescenti e giovani con disabilità,

anche importante.