Centro libri Varallo ha inaugurato la nuova sede. Il taglio del nastro pochi giorni fa.

Festa per l’apertura ufficiale della nuova sede del Centro libri-Punto d’incontro di Varallo. La cerimonia si è tenuta pochi giorni fa in piazza Calderini, nei locali che per decenni furono occupati dalla farmacia Sacro Monte. A fare gli onori di casa la presidente Rosa Angela Canuto. Non è mancato il prevosto don Roberto Collarini, le suore della parrocchia, le rappresentanti del Comune, la direttrice della biblioteca civica.