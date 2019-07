Chitarrista Bornate suona con altri mille a Francoforte. C’era anche un pizzico di Serravalle al gran concerto di “Rockin’1000”.

Il chitarrista bornatese Marco Trapella ha partecipato anche quest’anno ad un evento musicale di portata internazionale. L’iniziativa riunisce strumentisti da ogni parte del mondo in una località e dà loro modo di esibirsi in uno stadio particolarmente importante a livello europeo. «L’edizione 2019 è stata un po’ diversa rispetto al solito – spiega Trapella –. Due le location che sono state studiate per accogliere i musicisti: Parigi e Francoforte. Io e il mio amico tastierista Cristian Baldini siamo andati nella città tedesca dove si sono ritrovati 1200 musicisti provenienti da diverse parti del mondo ed è stato davvero una esperienza straordinaria».

Avventura

L’avventura dei valsesiani è durata un intero fine settimana. «Siamo partiti da casa con le parti che abbiamo avuto modo di studiare – prosegue Trapella -. Abbiamo affrontato un bel viaggio lo scorso week end e proprio venerdì sono cominciate le prove con tutti gli altri appassionati di musica. Domenica infine si è tenuto il concerto conclusivo. L’appuntamento è stato proposto nello stadio più importante di Francoforte, la Commerzbank Arena». Questo non è il primo anno che i due serravallesi decidono di far parte della pià grande band del mondo. «Partecipo sempre volentieri perchè è un’occasione per confrontarsi con altri amanti della musica e mettersi in gioco – conclude il bornatese –. E posso assicurare che non solo al concerto finale ma anche alle prove, la magia che si sprigiona quando tutti gli stumenti iniziano a suonare è pazzesca. E la cosa che è davvero straordinaria è che ogni anno gli organizzatori propongono anche qualcosa di nuovo per riuscire a coinvolgere sempre più persone».