Cimitero Romagnano: professionisti all’assalto con più di 100 domande. Per il cimitero sono in arrivo 180 nuove tombe, tra loculi e cellette; il costo previsto per i lavori è stato stimato in 260mila euro a base d’asta, mentre solo per l’incarico di progettazione il Comune ha calcolato una spesa di 60mila euro

Cimitero Romagnano: progettazione in vista

Sono arrivate ben 102 manifestazioni di interesse da parte di professionisti; di queste due non sono state ammesse al sorteggio pubblico in quanto pervenute oltre l’orario fissato dall’avviso esplorativo; due sono arrivate in doppia copia, pertanto è stata ammessa solo la prima, una non conteneva la manifestazione di interesse, quindi non è stata ammessa; una non possedeva i requisiti richiesti. Delle rimanenti l’ufficio tecnico del municipio ha stilato un elenco di 10 aspiranti progettisti. Saranno costoro che saranno chiamati a redarre un progetto in base alle linee guida di massima dettate dal Comune. La progettazione verrà assegnata a chi presenta l’elaborato che è più aderente a quanto intende effettuare l’amministrazione comunale e che abbia il miglio rapporto qualità-prezzo.

Le proposte

«Vedremo quale studio interpreterà meglio le nostre volontà – commenta l’assessore ai lavori pubblici Giancarlo Medina -. I tempi tuttavia non saranno brevissimi, ci sono altri progetti, come quello della biblioteca che devono essere portati avanti. Per quanto riguarda la nomina dello studio, credo che non ci sarà prima della metà di aprile».