Città invasa dalle moto dell’Aquila borgosesiana | Le foto

Città invasa domenica per il nono motoraduno

L’Aquila borgesiana ha centrato ancora l’obiettivo. Domenica sono stati più di trecento gli appassionati delle “due ruote” a essere arrivati in città per partecipare al nono motoincontro organizzato dal club locale “Amici della moto Guzzi”. Complice la bella giornata di sole i centauri non si sono fatti attendere: fin dalle prime ore della mattinata il centro cittadino è stato animato dal rombo dei motori. Tanti i centauri valsesiani, numerosi anche quelli arrivati dal Torinese, dalla Lombardia, dal Canton Ticino. E poi tanti appassionati delle moto, a scoprire e ammirare le “due ruote”, di tutti i tipi, presenti al raduno. Fra queste, anche diverse moto d’epoca, alcune risalenti ai primi anni del 1900 ancora “integre”. C’è stato anche chi ha indossato giacche e caschi originali dell’epoca. Nella tarda mattinata è iniziato il giro panoramico per le frazioni: un serpentone di moto ha attraversato a città per raggiungere la Costa di Foresto dove c’è stata la sosta per il pranzo.

