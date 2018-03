Coggiola addio a Carla: aveva gestito la profumeria

Coggiola addio a Carla Zagaglia. Aveva gestito per decenni la profumeria tabaccheria sotto ai portici in via Bartolomeo Sella.

La donna è mancata nei giorni scorsi a 88 anni. Originaria della Toscana era arrivata a Coggiola dopo il matrimonio con Augusto Stefanini. Con lui aveva portato avanti la profumeria tabaccheria sotto ai portici in via Bartolomeo Sella, a partire da metà degli anni Cinquanta. La tabaccheria era del suocero che era stato invalido della Prima guerra mondiale e aveva potuto avviare il negozio. Nei giorni scorsi è stato celebrato il funerale. Al termine della cerimonia la salma è stata tumulata al cimitero di Terdobbiate, in provincia di Novara, paese di origine del marito. La donna lascia i Maria Eugenia e Massimo, dei nipoti Edoardo, Andrea, Niccolò, dei fratelli Paolo, Giulia, Antonietta, Ernestina e Maria Augusta e di tutti i parenti.

