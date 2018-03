Coggiola lutto per Mauro Mazzucchetti e Arturo Aimone Ceschin: i loro funerali sono stati celebrati questa settiman

Coggiola lutto per Mauro e Arturo

In questi giorni la comunità di Coggiola ha pianto due suoi cittadini. A causa di una malattia è scomparso Mauro Mazzucchetti, di soli 61 anni. L’uomo viveva con la moglie Elisa in località Gabbietto. I funerali sono stati celebrati nella Sala del regno dei Testimoni di Geova a Ponzone mercoledì mattina. Nel basso Triverese l’uomo era molto conosciuto, avendo lavorato per anni nelle fabbriche tessile della zona. Numerosi gli addii sui social indirizzati alla sua memoria.

L’addio ad Arturo

Ha destato commozione anche la morte di Arturo Aimone Ceschin. Il coggiolese era molto conosciuto e la sua cerimonia di saluto è stata celebrata martedì in forma civile davanti alla propria abitazione di via IV Novembre. Aimone Ceschin è stato accompagnato al cimitero e quindi al tempio crematorio di Biella. Per volontà della famiglia non si chiedono fiori ma donazioni al Fondo Edo Tempia per la lotta contro i tumori.