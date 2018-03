Colonia felina “salvata” a Roasio. Ennesimo intervento del Comune con esperti del settore per andare a controllare i felini, questa volta a Santa Maria.

Colonia felina sotto controllo

Si è concluso nelle settimane scorse l’intervento previsto dalla convenzione tra il Comune di Roasio e l’associazione “4 zampe nel cuore” per il servizio di cattura e successiva sterilizzazione delle colonie feline sul territorio comunale. «La colonia ad oggi conta di sette felini, cinque femmine e due maschie- commenta Emanuele Valsesia, consigliere alla sanità -. Al fine di prevenire e fermare il continuo proliferare incontrollato degli animali si è attuato un intervento in tempi rapidi. E’ il terzo in ordine temporale sul nostro territorio».

Una serie di interventi

L’amministrazione comunale era già intervenuta in frazione San Maurizio e poi a Castelletto Villa, sempre in collaborazione con l’associazione “4 zampe nel cuore” e il servizio veterinario.