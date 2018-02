Prima confessione con lavatrice a Gattinara. Pochi giorni fa è stato celebrato in maniera originale il momento di raccoglimento.

Momento originale per i bambini di Gattinara che a maggio riceveranno la Prima comunione. Nei giorni scorsi in chiesa parrocchiale per celebrare in modo simpatico il primo passo verso questo sacramento, è stata portata una lavatrice, che è stata poi accesa avviando un ciclo di lavaggio dei panni; un’azione che simboleggia la “pulizia” dai peccati con la confessione. Successivamente è stato anche appeso il bucato. Sono 40 i bambini che a Gattinara riceveranno la Prima comunione a maggio.