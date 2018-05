Croce rossa Borgosesia inaugura ambulanza di ultima generazione

Croce rossa Borgosesia “mette in moto” la nuova ambulanza, dotata dei dispositivi più moderni per il soccorso.

Croce rossa Borgosesia sabato l’inaugurazione

Il parco mezzi della Croce rossa di Borgosesia annovera ora una nuova ambulanza. Il mezzo è stato presentato sabato, al termine dell’incontro che in sede ha coinvolto ventotto sindaci di Valsesia e Valsessera dedicato alle nuove competenze in materia di protezione civile della Cri. La nuova ambulanza è stata acquistata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e grazie alle offerte ricevute da diversi privati.

I nuovi dispositivi

Padrone di casa della cerimonia il presidente del comitato locale: «E’ una gioia poter inaugurare questa nuova ambulanza – ha detto Pier Franco Zaffalon -: per la Cri poter contare su un’ambulanza attrezzata con strumentazioni aggiornate è molto importante. In particolare questo mezzo possiede un monitor multiparametrico che consente la rilevazione automatica continua di tutti i parametri fino all’arrivo del paziente in ospedale. Ora il nostro parco macchine è arrivato a otto mezzi di soccorso».

La fondazione

L’ambulanza è stata acquistata soprattutto con un significativo contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Torino: «Poter contribuire al lavoro che viene svolto da un gruppo molto valido di volontari è per noi sicura soddisfazione – ha detto Silvano Caccia, consigliere della Fondazione -: la Croce rossa, sempre in prima linea, è una sicurezza del nostro paese». Dopo la benedizione da parte del parroco don Ezio Caretti, Caccia insieme al vice sindaco Emanuela Buonanno e al presidente Zaffalon ha tagliato il nastro.