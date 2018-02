Domani neve poi temperature sottozero

Domani neve poi le temperature scenderanno sotto lo zero

Arriva la neve e poi arriva anche il gelo dei venti del Nord. Per domani l’Arpa Piemonte prevede “quota neve intorno a 300-400 metri sul basso Piemonte e 600-700 metri altrove, con lieve aumento nella notte”. In pianura sarà in parte neve mista a pioggia, in montagna un altri strato bianco si aggiungerà a quelli già caduti in questi mesi invernali. La perturbazione proseguirà a fasi alterne anche sabato e domenica (prevista un’altra leggera nevicata).

E poi arriva il freddo polare

Domenica sera è previsto l’arrivo di un’ondata di freddo che proseguirà per tutta la prima parte della prossima settimana. In alcune zone sono previste minime anche di -10 gradi. Minime che ovviamente saranno anche molto più basse nei centri di montagna.