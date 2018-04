Doposcuola col partito: a Varallo proposta di “Potere al popolo” . Ad attivarlo sul territorio cittadino è, per la prima volta a livello locale, un partito politico.

Doposcuola col partito a Varallo: l’iniziativa

Potere al Popolo Valsesia con il borgosesiano Giacomo Vittone (già candidato alle recenti politiche nel plurinominale alla Camera) ha infatti deciso di attivare uno spazio destinato agli adolescenti che frequentano l’istituto comprensivo “Tanzio da Varallo”. «Le attività di sostegno allo studio e ai compiti – spiegano i referenti locali del partito – saranno guidate da un insegnante a disposizione ogni giovedì pomeriggio nei locali del Circolo “Don Andrea Gallo” di Sinistra per Varallo – Bella Ciao, attuale sede delle assemblee e delle attività di Potere al Popolo in Valsesia».

Partecipare

Per partecipare è necessario comunicare la propria presenza a poterealpopolo.valsesia@gmail.com. Lo stesso indirizzo può essere usato per richiedere informazioni di ogni tipo, per segnalare eventuali problemi da affrontare e per sottoporre proposte su cui lavorare o collaborare.

