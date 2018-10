Doppio 5 al Superenalotto centrato in Piemonte.

E’ mancato solo un numero per centrare il Jackpot in Piemonte: si fa festa però, come riporta Agipronews, a Moriondo (Torino), dove al Bar Stella Polare in strada Genova 258c è stato realizzato un doppio 5 da 27mila euro, mentre altro colpo da 13mila euro è finito a Borgo San Dalmazzo (Cuneo, Tabacchi Dalmasso in via Cuneo 80). Il 6 adesso mette in palio 49,5 milioni di euro, secondo Jackpot in palio più alto in Europa e ventesimo nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata realizzata lo scorso 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote. In Piemonte l’ultimo Jackpot è invece quello da 13,6 milioni di euro realizzato a Castellazzo Bormida (Alessandria) a gennaio del 2011