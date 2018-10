Elisoccorso Coggiola per una donna che si è sentita male

Elisoccorso Coggiola per una 63enne: la donna è stata portata all’ospedale di Biella.

Elisoccorso Coggiola per un malore

Una donna è stata colpita da un malore giovedì in frazione Viera di Coggiola: si è reso quindi necessario l’intervento dell’elisoccorso. La 63enne si è accasciata al suolo all’improvviso, subito è scattato l’allarme. Sul posto è intervenuta l’equipe medica del 118 di Trivero con medico e infermiere a bordo che ha prestato le prime cure del caso. Nel frattempo è stato allertato l’elicottero del 118 per trasportare la vittima in ospedale, il mezzo è atterrato a Viera. Gli operatori sono riusciti a stabilizzarla, quindi è stato possibile organizzare il trasporto con l’elisoccorso all’ospedale di Biella dove è stata ricoverata. Ancora una volta la presenza dell’ambulanza 118 a Trivero ha permesso di intervenire in poco tempo nel caso di una emergenza sanitaria grave.