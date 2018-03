Ex fidanzata lo assedia: interviene la polizia per allontanarla

La sua ex non si rassegna proprio al fatto che la relazione si sia conclusa. E quindi lo pressa da vicino. Tant’è che l’altra sera un 39enne residente a Tollegno, alle porte di Biella, si è ritrovato nuovamente la giovane che piantonava la sua casa. Esasperato, ha deciso di chiamare la polizia: alla vista degli agenti la donna se n’è andata senza creare problemi, e lui per il momento non ha presentato denuncia. Pare che le attenzioni della donna si concretizzino anche con raffiche di messaggi.