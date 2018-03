Fallimento Trony non coinvolge Quarona

Fallimento Trony non tocca il punto vendita di Quarona, che non è affiliato al gruppo Dps.

Fallimento Trony non tocca lo store di Quarona

Il terremoto che rischia di trascinare con sé 43 punti vendita Trony non tocca Quarona. Il punto vendita attivo nell’area commerciale all’ingresso del paese non è infatti di proprietà della Dps, la società che ha il maggiore pacchetto di punti vendita Trony. Nella celebre catena di elettrodomestici e apparecchi elettronici oggi il crac ha toccato punti vendita di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli e Puglia. In particolare, le due regioni più colpite sono la Lombardia e la Puglia in cui sono rispettivamente a rischio 140 e 120 dipendenti.