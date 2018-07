Ferrata Falconera con campanella per chi supera il tratto più difficile

Ferrata Falconera, è comparso anche un faretto. Si trova sulla punta di arrivo e appare ben visibile anche dalla “superstrada” di Doccio. A installarli Claudio Regis e Fabio Langhi

Ferrata Falconera impreziosita da due chicche

Alla ferrata del Falconera è comparso un faretto. E’ sulla punta di arrivo e appare ben visibile anche dalla “superstrada” nei pressi di Doccio. E poi c’è una graziosa e squillante campanella, posta all’interno di una bella e riposante cengia poco prima del “ponte tibetano”. A installarli in parete Claudio Regis (“il Capitano”) e Fabio Langhi. «Il motivo è semplice – spiega Regis – la luce è un piccolo faro che quando lo vediamo dal basso ci ricorda cosa c’è di bello quassù, mentre la campanella va suonata quando si raggiunge questo punto e sta a significare che la parte più impegnativa e tecnica è stata superata». Poi compare anche l’orologio del Falco, costruito artigianalmente da Vittorio Prioni e posizionato nella piccola grotta adiacente alla cengia del Fico. Realizzato in legno, e in perfetto stile montanaro, segna “l’ora del falco”.

In arrivo altre sorprese

Ma le sorprese non sembrano finire e a breve, grazie al Comune e alla falegnameria Artelegno di Varallo, ogni passaggio in ferrata sarà contrassegnato da un piccolo ma pittoresco cartellino, con il toponimo riconosciuto proprio a quel passaggio. Al di là di quanto possa essere simpatico, il motivo è anche pratico e serve a riconoscere il punto esatto dove si trova la persona che richiede aiuto. Infine una delle più belle novità: a giorni uscirà il poster della mitica panoramica dello Scoiattolo. L’offerta per avere il poster è libera anche se si chiede un minimo contributo che servirà a realizzare un tabellone panoramico descrittivo da 1,5 metri per 50 centimetri da posizionare sulla panoramica stessa.

nella foto la bozza del poster della panoramica dello Scoiattolo