Festa dei nonni: mandateci la foto con gli auguri!

Festa dei nonni: fate loro gli auguri su Notizia Oggi

Martedì 2 ottobre è la Festa dei nonni: e noi vogliamo trasformare questa ricorrenza in una bella sorpresa per i festeggiati! Come? Semplicissimo: mandate a Notizia Oggi una foto del nonno, della nonna, o di tutti i nonni insieme, e un breve messaggio per fare gli auguri ed esprimere loro il nostro affetto. Foto e messaggi verranno pubblicati su Notizia Oggi lunedì 1 ottobre, proprio il giorno prima della ricorrenza! Così i nonni potranno celebrare la loro ricorrenza con una bellissima sorpresa…

Usate la mail o whatsapp

Foto e messaggio possono essere inviati all’indirizzo mail notiziaoggi@notiziaoggi.it oppure tramite WhatsApp al numero 370.3518.212. Vi preghiamo invece di non usare la pagina Facebook del giornale. Il termine ultimo per inviare foto e auguri è venerdì 28 settembre.