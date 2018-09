Festa dell’uva di Gattinara, sarà un grande sabato

Festa dell’uva di Gattinara è cominciata ieri sera. Oggi un sabato ricco di eventi e iniziative. L’evento proseguirà per tutto il fine settimana

Festa dell’uva di Gattinara

Oggi a Gattinara è ancora “Festa dell’uva”. Tutto il giorno si avranno: l’associazione culturale musicale “Cmi” sul sagrato della chiesa della Madonna del Rosario, la “Festa dell’uva comics” in corso Cavour e le esibizioni di “Dimidimitri”, “Dirty dixie jazz band”, “Otto street band”, “Girlesque”, “Spiderbras band”, “Tequila band”, “Brasvolè” e “I percossi”. Proprio adesso diretta speciale su Radio Mondo da corso Cavour. Dalle 16 spettacolo in corso Valsesia con la “Gym & cheerleading” della palestra “Body sport”. Alle 16.30 “Cercasi chitarrista” in corso Vercelli, alle 18 i “Cinque meno un quarto” in corso Cavour, alle 21 in corso Vercelli concerto dei “Bioscrape”, vincitori del “Gattinara music contest”, in corso Cavour Pamela Lansbury, in San Pietro la “Banda rulli frulli” e in corso Valsesia gli “Echo”. Alle 22 Delpo dj in corso Cavour e “Cris Mantello & The american roots team” sul sagrato della chiesa della Madonna del Rosario. Alle 23 in corso Vercelli “Ninai & The red cats”, anche loro vincitori del “Gattinara music contest”, in corso Cavour la cover band di Janis Joplin, “la Kozmic blues hr”, e in corso Valsesia gli “Emmequadro”. Senza dimenticare gli appuntamenti collaterali e gli eventi speciali. Il programma completo sul sito della manifestazione.