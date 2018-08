Festival pizza acrobatica a Gattinara: preludio della Festa dell’uva

Festival pizza acrobatica, martedì 28 torna “Pizza in piazza”, promosso dalla Pro loco in collaborazione con il team acrobatico “Pizza champs” e patrocinato dal Comune

Festival pizza acrobatica in piazza

Martedì 28 agosto a Gattinara torna “Pizza in piazza”, il secondo festival di pizza acrobatica, promosso dalla Pro loco in collaborazione con il team acrobatico “Pizza champs” e patrocinato dal Comune. Dopo il successo dello scorso anno, quando una tappa di questo festival è stata organizzata anche nella città del vino, gli organizzatori hanno deciso nuovamente di riproporre per l’estate 2018, per una serata all’insegna dello spettacolo offerto dai pizzaioli acrobatici, della musica, del dj set e, ovviamente, di tanta pizza da mangiare. Saranno presenti anche diversi campioni del mondo di pizza.

Lo spettacolo in piazza Paolotti

Alle 17, in piazza Paolotti, verranno accesi i forni: nella zona pedonale sarà allestita una sorta di grande pizzeria, con più linee di preparazione e cottura delle pizze. Oltre alle pizze in degustazione, il programma prevede alle 20 la gara del “Magna magna”, una sfida tra i più veloci mangiatori di pizza; le iscrizioni si raccoglieranno a partire dalle 18. Alle 21, invece, ci sarà l’esibizione di “Pizza acrobatica” con la partecipazione dei campioni del mondo e internazionali di questa specialità. Il tutto animato dalla musica degli “Emmequadro”, i dj gattinaresi Matteo Segatto e Matteo Montella.

Patria di Francesco Giuliani

Gattinara, oltre essere la patria di uno dei più grandi rossi d’Italia, è anche la città di Francesco Giuliani detto “Ciccio”, della pizzeria “da zio Carmine”, un pizzaiolo che negli anni ha vinto importanti premi internazionali. E’ soprattutto merito suo e del team acrobatico, insieme alla Pro loco, se a Gattinara lo scorso anno e quest’anno è stata organizzata una serata dedicata a una delle eccellenze italiane nel mondo, la pizza. Il pubblico ha dimostrato di aver molto apprezzato il format e la serata di martedì 28 agosto si annuncia come un altro successo.

Alle sfide internazionali

Francesco Giuliani, insieme al fratello Giuseppe, partecipa ogni anno alle sfide con i migliori pizzaioli del pianeta. Ad aprile entrambi hanno partecipato al Campionato mondiale della pizza che si è svolto a Parma. Tra i recenti successi di Francesco Giuliani, ci sono il primo posto a Riva del Garda, nel giropizza europeo, accedendo di diritto alla finale in Germania, dove è arrivato sesto. Quest’anno si è classificato al sesto posto anche nella tappa di Riva del Garda, conquistando comunque l’accesso alla finale europea. Per il secondo anno consecutivo, “Ciccio” Giuliani porterà a Gattinara la “Nazionale azzurra” dei pizzaioli, di cui egli stesso fa parte.