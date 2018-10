Freddo e pioggia nel fine settimana: il barometro gira verso il brutto tempo.

Freddo e pioggia: si prospetta un fine settimana decisamente autunnale

Il bel tempo ha le ore contate. Domani è previsto ancora una giornata di sole. Da venerdì aumento delle nubi su Liguria e Valpadana, mentre sulle Alpi ancora bel tempo. Prime piogge già lo stesso venerdì sulla Liguria centro-orientale, da sabato fenomeni in intensificazione e estensione a tutto il Nord-Ovest. A seguire ci attendono diverse giornate instabili o perturbate, a causa della persistenza di correnti meridionali pilotate da una circolazione di bassa pressione in approfondimento sul Mediterraneo occidentale. Temperature che caleranno nei valori massimi a partire da venerdì; in aumento invece le minime complice la nuvolosità.