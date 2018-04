Gara spelling: a Romagnano studenti si sfidano con l’inglese

Gara spelling a Romagnano: una quarantina di studenti da tutto il Novarese si sono sfidati sulla conoscenza delle parole inglesi. Vince Andrea Gentilcore di Novara.

Gara spelling: a Romagnano sfida sulle parole inglesi

Una quarantina di studenti si sono sfidati ieri a Romagnano sulla conoscenza della lingua inglese. Era infatti in programma una gara di spelling (cioè di sillabazione lettera per lettera). Marissa Frost, madrelingua che vive a Ghemme, pronunciava una parola e lo studente aveva quindici secondi per dire esattamente le lettere una per una. Alla fine ha vinto Andrea Gentilcore, 11 anni, studente di quinta elementare della “Maria Immacolata” di Novara. Secondo Gabriele Velan di Fara, terza Sofia Uglietti di Novara. Il vincitore ha vintoun campus estivo a Sarzana, in Liguria, dove avrà modo di approfondire ulteriormente la sua conoscenza della lingua straniera. L’iniziativa era organizzata da istituto comprensivo e Comune.

Servizio domani su Notizia Oggi