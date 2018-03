Garage sotterranei Varallo: l’asta si chiude l’8 marzo. Ultimi giorni di tempo per tentare di aggiudicarsi i box sotto piazza Ferrari

Ultimi giorni di tempo per tentare di aggiudicarsi i garage sotto piazza Ferrari. L’asta scade l’8 marzo. Come aveva comunicato nei giorni scorsi al Comune il curatore fallimentare, la procedura per la vendita in blocco dei garage verrà effettuata tramite un’asta on line affidata alla società Sivag Spa di Milano. Adesso l’unica strada per aggiudicarsi un garage è quella tramite asta giudiziaria. La base d’asta è confermata a 5mila euro per ciascun lotto.

Link

Per la visualizzazione delle modalità di partecipazione alla gara e per la formulazione dell’offerta occorre accedere ai seguenti link: https://milano.benimobili.it/ricerca.html?filter=testo%7Cc.p. +lis%5El%7CMilano; e http://www.sivag.com/news/concordato_preventivo_lis_srl/index.html».

Il Comune disponibile per ogni necessità

Il Comune si rende disponibile per ogni necessità: «Chi intende partecipare all’asta, ma ha difficoltà a usare il computer per inserire i dati – fa sapere il sindaco Eraldo Botta -, non deve far altro che recarsi in municipio». L’assessore Pamela Negri si è resa disponibile a seguire nella procedura i cittadini interessati a partecipare all’asta. Si può contattarla telefonicamente al 340.2822822.