Gattinara e Varallo premiati: sono “comuni fioriti”. I due paesi valsesiani, nsieme ad altri 180 centri di tutta Italia, hanno ricevuto pochi giorni fa un riconoscimento importante.

Gattinara e Varallo premiati: sono “comuni fioriti”

Alla premiazione, che si è svolta nei giorni scorsi all’interno della fiera Eima di Bologna erano presenti 600 persone.

Anche per l’edizione 2018 il Piemonte ha dominato il concorso, tra le diverse località premiate anche Gattinara e Varallo. A ritirare il diploma di merito, il sindaco Daniele Baglione, mentre per Varallo era presente il vice sindaco Pietro Bondetti.

Ad aprire la premiazione di Bologna sono state le note della banda musicale di Sinagra, comune fiorito della provincia di Messina, Sicilia.

Risultati importanti

«Questo risultato di tutto rilievo – commenta Baglione – è stato confermato grazie alla collaborazione di tutti gli operatori comunali e, in particolare, del giardiniere del Comune Alessandro Lesti. Questo concorso è un’iniziativa importante per sensibilizzare non solo le amministrazioni pubbliche, ma anche i singoli cittadini alla cura ed al rispetto del verde pubblico. Il motto “Fiorire è accogliere” a mio avviso non significa soltanto dare il benvenuto, ma anche e soprattutto migliorare la qualità della vita all’interno degli spazi urbani». Da parecchi anni la Valsesia rientra nell’elenco delle località fiorite.